FiNE NEWS

1 656 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Нехрена летать на мухорайках, которые ветром сдувает, где ни попадя.МО Румынии: росси...
  • Александр Лесков
    А  как  же ж!  Известный  принцип  чинуш-бюрократов,  даже  когда  они  в  военные  мундиры  выряживаются и маскируют...“Неприятно слышат...
  • Sergey Ivanov
    Это хорошо, что Кадырову неприятно слышать слова Пригожина. Но вдвойне хорошо то, что ему неприятно слышать реакцию М...“Неприятно слышат...

Цифровой рубль – будущее российской экономики

Цифровой рубль – будущее российской экономики

Цифровой рубль: как это работает и как повлияет на экономику России? Фото из открытых источников В России все больше разговоров о возможности введения цифрового рубля, и экономист Константин Двинский говорит о необходимости такой меры в своем телеграм-канале.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх