Camelion выпустил серию ламп Premium для ежедневных сценариев

При выборе освещения многие обращают внимание на яркость и стоимость лампы, но именно качество света влияет на то, как воспринимается интерьер, насколько комфортно работать за столом и как долго сохраняется концентрация.
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