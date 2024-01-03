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Наоми Осака: «Видя, как уходят Шарапова, Серена, понимаю, что теннисная карьера не такая уж длинная, поэтому нужно наслаждаться, пока есть возможность»

В Брисбене японка вернулась в тур после рождения дочери и проиграла во втором круге Каролине Плишковой.

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