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Царьград

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Украину делят на три части. Киев отходит в зону Европы. Келлог выложил подробный план

Украину делят на три части. Киев отходит в зону Европы. Келлог выложил подробный план

Спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог предложил подробный план для будущей Украины.

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