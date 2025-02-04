В Петербурге прокуратура встала на защиту прав многодетной семьи на получение земельного участка для ведения садоводства

Суд удовлетворил все требования Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга по обращению многодетной матери проверила исполнение федерального законодательства при обеспечении льготной категории граждан земельными участками.
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