НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Гнобят за правду 😜Адвокат: назвавша...
  • alik3456 Джексон
    А зачем работать официально? Если пенсии всё равно не будет...В Нижнем Новгород...
  • Ингерман Ланская
    где-то в конце 80-х набережную Мойки. помнится. уже ремонтировали. или это было руками рукож.пых совковых гегемонов.....Александр Беглов ...

В Петербурге прокуратура встала на защиту прав многодетной семьи на получение земельного участка для ведения садоводства

В Петербурге прокуратура встала на защиту прав многодетной семьи на получение земельного участка для ведения садоводства

Суд удовлетворил все требования Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга по обращению многодетной матери проверила исполнение федерального законодательства при обеспечении льготной категории граждан земельными участками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх