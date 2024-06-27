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Телеканал «Моя Планета»

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Гиссарская крепость

Гиссарская крепость

Моё пребывание в Таджикистане сопровождалось ежедневными дождями, путешествие в горы каждый день откладывалось из-за погоды, а прогулки по Душанбе порядком поднадоели… Знали ли вы, что всего в 30 км от столицы Таджикистана находится одна из крупнейших и древнейших крепостей Центральной Азии? Вот и я не знал! Оказавшись в этой стране, решил непременно посетить этот удивительный исторический памятник, музей под открытым небом, гордость Таджикистана — легендарный Гиссар! Считается, что Гиссарская крепость была построена около 2500 лет назад, когда здесь проходили маршруты Великого шёлкового пути.

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