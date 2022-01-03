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Пять категорий пенсионеров, которым сделают перерасчет пенсии с 1 января 2022 года по новым правилам

Пять категорий пенсионеров, которым сделают перерасчет пенсии с 1 января 2022 года по новым правилам

Для кого полностью изменят сумму и условия получения пенсии с 1 января 2022 года? 1. Сельские пенсионеры С 1 января 2022 года изменится порядок установления доплаты к пенсии в размере 25% для пенсионеров, у которых есть 30 лет сельского стажа.

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