На первом официальном гербе СССР была курьезная деталь. Не замечали ее 14 лет — в изображении просто ошиблись художники.
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