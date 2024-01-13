11 января в Минске состоялся круглый стол ´Сохраним репродуктивное здоровье молодежи!´.Организаторами форума выступили Белорусская Православная Церковь, Комитет по здравоохранению Мингорисполкома, Благотворительный Фонд поддержки семьи, материнства и детства ´Покров´.
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