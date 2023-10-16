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В Краснодаре мужчина избил свою сожительницу и вынес все драгоценности из дома: как накажут домашнего тирана

В Краснодаре мужчина избил свою сожительницу и вынес все драгоценности из дома: как накажут домашнего тирана

В полицию поступил сигнал от жительницы улицы Суздальской, а Краснодаре. Она заявила, что стала жертвой домашнего тирана: во время ссоры партнер ударил ей предплечье, и достал из ее кошелька 10 тысяч рублей.

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