В Краснодаре мужчина избил свою сожительницу и вынес все драгоценности из дома: как накажут домашнего тирана

В полицию поступил сигнал от жительницы улицы Суздальской, а Краснодаре. Она заявила, что стала жертвой домашнего тирана: во время ссоры партнер ударил ей предплечье, и достал из ее кошелька 10 тысяч рублей.
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