Daily Mail: замена круп овощами может привести к дефициту питательных веществ

Британские диетологи Гюнтер Кунле (университет Рединга) и Дуэйн Меллор (Астонский университет) рассказали, что замена круп, бобовых, цельнозерновых продуктов и орехов овощами и фруктами не только нецелесообразна, но и потенциально вредна для здоровья.
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