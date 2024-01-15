Daily Mail: замена круп овощами может привести к дефициту питательных веществ

Британские диетологи Гюнтер Кунле (университет Рединга) и Дуэйн Меллор (Астонский университет) рассказали, что замена круп, бобовых, цельнозерновых продуктов и орехов овощами и фруктами не только нецелесообразна, но и потенциально вредна для здоровья.