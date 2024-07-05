Какой сегодня день: 6 июля

Сегодня, 6 июля, отмечаетсяВсемирный день поцелуя, который впервые придумали в Великобритании. Во многих городах в этот день проходят различные конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки.
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