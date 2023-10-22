Нежданные угрозы: Носители "Кинжалов" на прицеле НАТО, а ВСУ отрезают сухопутный коридор в Крым

Увы, не все события минувших дней оказались благоприятными для русских. ВСУ разморозили херсонский участок фронта, после тщательной подготовки форсировали Днепр и пытаются поставить под удар сухопутный коридор в Крым.
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