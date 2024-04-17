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Politico: Украина не сможет победить без мобилизации всего населения

Politico: Украина не сможет победить без мобилизации всего населения

Украина сталкивается с экзистенциальным кризисом, в подобной борьбе невозможно одержать победу без мобилизации всего населения страны.

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Комментарии
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Eduard
Зачем Януковича скинули придурки? Что в Европу не пускали(пускали),магазины не такие как там были(такие же)?В чем дело? Праесьте его и его шлюху Елену!
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18 час.
Eduard
Всю Украину давно обещали западу,хватит говорить &quot;Украина&quot;,её нет по сути!
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18 час.
Eduard
Победа вообще невозможна! Прбедить ядерную державу можно только во-сне!
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18 час.

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