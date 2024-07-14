Украина в этом году импортировала дроны из Китая на 0,6 млрд долларов

Украинские вооружённые формирования активно используют беспилотные летательные аппараты не только на линии фронта, но и для атак объектов в тыловых районах России, порой находящихся на большом удалении от зоны боевых действий.
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