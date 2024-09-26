МИД КНР: США губят мусульман на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты обращают пристальное внимание на права человека среди мусульман в Китае, однако при этом поддерживают конфликт на Ближнем Востоке, где жертвами становятся мирные жители, последователи ислама.
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