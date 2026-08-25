Фото: X / The White House by Пресс-слудба Белого дома США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мигранты в США в наручниках и цепях следуют к военным самолетам Крах мультикультурализма в Сеуте на руку России, так как спровоцирует падение русофобских правительств в Европе.