В Курчатовском районе снесут общежитие колонии-поселения

Площадь здания, которое планируется снести, составляет более 1 тыс. квадратных метров. За 38 лет эксплуатации оно не проходило консервацию, отделочные работы утрачены, стены покрыты трещинами.
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