Как власти Германии вмешиваются в проведение российских выборов

Берлин закрывает консульство РФ в Бонне, где было запланировано проведение голосования для российских граждан Фото: Jürgen Ritter / IMAGO / Global Look Press Усиление политического противостояния между Европой и Россией грозит неожиданными последствиями, причем в той сфере, которой европейцы постоянно кичатся, – проведение демократического процесса волеизъявления граждан.