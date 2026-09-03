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Как власти Германии вмешиваются в проведение российских выборов

Как власти Германии вмешиваются в проведение российских выборов

Берлин закрывает консульство РФ в Бонне, где было запланировано проведение голосования для российских граждан Фото: Jürgen Ritter / IMAGO / Global Look Press Усиление политического противостояния между Европой и Россией грозит неожиданными последствиями, причем в той сфере, которой европейцы постоянно кичатся, – проведение демократического процесса волеизъявления граждан.

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