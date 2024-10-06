Какой сигнал дали США, ударив по Muavenet?

32 года назад американские военные "по ошибке" ударили по турецкому эсминцу Muavenet, пишет YÇ. Это был сигнал Вашингтона Анкаре, призванный не позволить ей делать что-либо неугодное США, считает автор статьи.
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