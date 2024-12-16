Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Родителей и всех членов семейства депортировать немедленно с дактилоскопией и без права въезда на территорию РФ пожиз...Только депортация...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Ещё раз про милли...
  • ninikooo Митусова
    Читаешь новости о « подвигах ушлепков- мигрантов и кажется, что сводки с СВО - не такие страшные. Может потому что мы...Только депортация...

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