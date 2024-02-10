Трюдо прокомментировал слова Путина о нацисте Гунько в парламенте Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уклончиво ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова президента России Владимира Путина о приглашении в канадский парламент украинского нациста Ярослава Гунько.
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