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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сибскана: «Панов пришел и так себя ставит, что вызывает у ребят восхищение. Это же тоже тренерский скилл»

– Ты попадешь в заявку на Кубок России? – Мое дело куваться и доказывать на поле. А буду ли я играть – решаю не я.

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