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Россиян призвали требовать паспорт при покупке елок

Россиян призвали требовать паспорт при покупке елок

При покупке живой новогодней елки нужно потребовать у продавца несколько документов. Запрашивать дополнительную информацию о праздничном дереве призвал россиян гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс, пишет News.

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