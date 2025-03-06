«Настоящая угроза для Франции — банкротство страны». Макрон намерен отправить войска на Украину для принуждения России к миру

Французский президент Эмманюэль Макрон в ходе обращения к нации заявил, что Франция организует встречу начальников генштабов вооруженных сил ряда стран, поддерживающих киевский режим, чтобы обсудить потенциальное размещение европейского контингента на Украине.
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