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В Петербурге не поддержали запрет мигрантам работать в транспорте

В Петербурге не поддержали запрет мигрантам работать в транспорте

Постоянная комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Санкт-Петербурга отклонила федеральный законопроект, который, среди прочего, предлагает запретить мигрантам работать в транспортной отрасли.

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