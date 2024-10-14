В Петербурге не поддержали запрет мигрантам работать в транспорте

Постоянная комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Санкт-Петербурга отклонила федеральный законопроект, который, среди прочего, предлагает запретить мигрантам работать в транспортной отрасли.
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