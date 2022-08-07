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3-й номер драфта Кули хочет сыграть за «Аризону» через год: «Пробиться в НХЛ сложно, мне нужно стать сильнее. Год в колледже поможет в этом»

3-й номер драфта НХЛ Логан Кули хочет сыграть за «Аризону» после года в NCAA.  18-летний форвард проведет следующий сезон в команде университета Миннесоты.

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