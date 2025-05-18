У Виссы 10 очков за гол и ассист с «Фулхэмом». В 6 последних турах у полузащитника «Брентфорда» 5+2

На 22-й минуте Йоан Висса отдал ассист на Бриана Мбемо, а на 43-й забил сам. Всего за игру у полузащитника «Брентфорда» 10 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+3 за полный матч, +5 за гол, +3 за ассист, -1 за желтую карточку).