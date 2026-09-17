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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тим Макмэн: «Кавай Ленард, 35 лет, проблемы со здоровьем, и «Рэпторс» собираются дать ему жирный контракт. Как это будет выглядеть в будущем?»

Кавай Ленард вернулся в « Торонто ». Клуб даст ему существенный следующий контракт. «Риски «Рэпторс» не имеют никакого отношения к расследованию по «Клипперс».

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