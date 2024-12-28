Греция стала «окном» для получения Украиной сжиженного газа из США – The Financial Times

Британская The Financial Times пишет о том, что на фоне разворачивающегося на наших глазах украино-словаукого противостояния вокруг продления газового транзита в ЕС, Украина нашла способ диверсификации поставок СПГ для своих нужд.
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