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126 сбитых БПЛА. Массовая атака украинских дронов на города России отражена

126 сбитых БПЛА. Массовая атака украинских дронов на города России отражена

Министерство обороны РФ официально заявило о массированной атаке беспилотников ВСУ на русские города.

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