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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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📥По состоянию на 10 часов 20 сентября явка избирателей в Волгоградской области

📥По состоянию на 10 часов 20 сентября явка избирателей в Волгоградской области на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва составила 53,29% Свой гражданский долг пришли сегодня выполнить Зубрев Иван Иванович -председатель районного отделения ветеранов Афганистана, участник Афганской войны, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС на участке 2808, а также почётный житель Черкесовского поселения (УИК2835).

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