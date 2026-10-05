Europe Weighs Methane Rule Delay as Energy Supply Risks Mount

The European Union’s so-called methane rule is scheduled to enter into effect in January. The rule is massively unpopular among large energy exporters, and these exporters have a lot more options in terms of buyers than the EU has in terms of suppliers.
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