Готовим на завтрак бейглы с беконом и яйцом из сериала "Очень странные дела"

Продукты для бейглов с начинкой Продукты для приготовления бейглов с беконом и яйцом. Виктория Мельникова, "Metro" Фото: На 4 порции нужно взять 160 г муки, 220 г греческого йогурта (2%), 4 г разрыхлителя, щепотку соли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии