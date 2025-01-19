Готовим на завтрак бейглы с беконом и яйцом из сериала "Очень странные дела"

Продукты для бейглов с начинкой Продукты для приготовления бейглов с беконом и яйцом. Виктория Мельникова, "Metro" Фото: На 4 порции нужно взять 160 г муки, 220 г греческого йогурта (2%), 4 г разрыхлителя, щепотку соли.