Четверть заключенных на Украине сидят по политическим статьям — МИД РФ

Политические заключенные на Украине составляют четверть от всех заключенных, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Волгарев на заседании Постоянного совета ОБСЕ 5 июня, 6 июня сообщает пресс-служба МИД России.
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