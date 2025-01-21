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В Москве из-за сломавшегося аттракциона люди 15 минут висели вниз головой

В Москве из-за сломавшегося аттракциона люди 15 минут висели вниз головой

Аттракцион остановился в парке развлечений «Остров мечты».Один из аттракционов сломался во время работы в парке развлечений «Остров мечты» на проспекте Андропова в Москве.

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