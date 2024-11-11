Экс-подполковник СБУ прокомментировал возможности Украины создать ядерное оружие

Украина не располагает какими-либо технологиями для создания ядерного оружия. В Киеве прекрасно понимают это и готовят себе «запасные аэродромы», рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, пишет РИА Новости.
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