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Газета.ру

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Аналитик Чмут: при большом желании ВС РФ могут уничтожить мосты в Киеве

Аналитик Чмут: при большом желании ВС РФ могут уничтожить мосты в Киеве

Вооруженные силы России «при большом желании» могут уничтожить мосты в Киеве. Об этом заявил украинский аналитик, глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут, чьи слова приводит УНИАН.

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