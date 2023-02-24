Сеймур Херш: распоряжение подорвать «Северные потоки» дал Байден

РИАМО - 24 фев. Лауреат Пулицеровской премии, автор расследования о подрыве «Северных потоков» Сеймур Херш отметил, что президент США Джо Байден не говорит правду о том, что подрыв «Северных потоков» провели по его распоряжению, сообщает RT.