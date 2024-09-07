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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Родри: «Становлюсь наркоманом, когда дело касается футбола. Меня не интересуют соцсети и кроссовки за 400 фунтов – с детства я гнался за чувством, которое получал от игры»

«Всю свою жизнь я жил между двумя мирами. Один – футбол, другой – «реальный мир». Иногда партнеры смеются надо мной из-за того, что я «нормальный».

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