Автомобилистка подала на Tesla в суд по необычной причине

Американка подала на Tesla в суд по очень странной причине. Два года назад во время тестовой поездки на Tesla Model Y 59-летняя автомобилистка врезалась в здание парикмахерской в Вирджинии и получила серьезные травмы.
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