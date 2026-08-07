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Автомобилистка подала на Tesla в суд по необычной причине

Автомобилистка подала на Tesla в суд по необычной причине

Американка подала на Tesla в суд по очень странной причине. Два года назад во время тестовой поездки на Tesla Model Y 59-летняя автомобилистка врезалась в здание парикмахерской в Вирджинии и получила серьезные травмы.

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