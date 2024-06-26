Лавров заявил, что угроза безопасности России не должна исходить от стран Запада

Российская сторона заинтересована в том, чтобы с Запада не было угроз ее безопасности. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на X Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения", передает ТАСС.