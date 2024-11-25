Калле Рованпера вернётся в WRC в 2025 году

Jaanus Ree / Red Bull Content PoolВыиграв на домашнем для себя Ралли Японии титул чемпионов мира по классическому ралли WRC в зачёте производителей, Toyota определилась со своей программой в WRC в следующем сезоне.
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