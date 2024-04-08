Путь к финансовому возрождению: банкротство физических лиц в России Юлия ПономареваВ современной экономической среде России, где финансовые кризисы и неопределенности становятся все более обыденным явлением, банкротство физических лиц выступает как инструмент финансового возрождения для тех, кто оказался в тупике своих долговых обязательств.
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