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Путь к финансовому возрождению: банкротство физических лиц в России

Путь к финансовому возрождению: банкротство физических лиц в России

Путь к финансовому возрождению: банкротство физических лиц в России Юлия ПономареваВ современной экономической среде России, где финансовые кризисы и неопределенности становятся все более обыденным явлением, банкротство физических лиц выступает как инструмент финансового возрождения для тех, кто оказался в тупике своих долговых обязательств.

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