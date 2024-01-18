В Новосибирске скончался отставной судья областного суда Евгений Новичков

До начала юридической карьеры сибиряк успел поработать слесарем, пожарным и даже журналистом.В понедельник, 15 января, после тяжёлой болезни скончался судья Новосибирского областного суда в отставке Евгений Новичков.
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