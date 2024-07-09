🛗 В Симферополе жители многоквартирных домов жалуются на неработающие лифты Жители многоквартирного дома на улице Киевская уже полгода ходят пешком по лестнице.
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🛗 В Симферополе жители многоквартирных домов жалуются на неработающие лифты Жители многоквартирного дома на улице Киевская уже полгода ходят пешком по лестнице.