«Знали же, что сегодня все поплывет»: петербуржцы в ярости из-за халатного отношения коммунальщиков к уборке города

Грязь и снежная каша покрыла дороги и тротуары. Петербуржцы недоумевают, почему команда губернатора Беглова не занялась уборкой, зная, что 14 марта начнется потепление.
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