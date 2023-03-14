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«Знали же, что сегодня все поплывет»: петербуржцы в ярости из-за халатного отношения коммунальщиков к уборке города

Грязь и снежная каша покрыла дороги и тротуары. Петербуржцы недоумевают, почему команда губернатора Беглова не занялась уборкой, зная, что 14 марта начнется потепление.

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