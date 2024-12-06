В Москве открыли наследственное дело после смерти Романа Мадянова

В Москве начато наследственное дело в связи с кончиной заслуженного артиста России Романа Мадянова. Юрист Денис Корягин пояснил, что открытие дела свидетельствует о том, что родные и близкие актёра выразили желание принять причитающееся им наследство.
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