Куриная печень с гречкой в мультиварке — простое, сытное и полезное блюдо, которое идеально подойдет для обеда Лук и морковь придадут блюду легкий карамельный вкус, печень получится мягкой и нежной, а крупа впитает в себя все соки и ароматы.
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