У Джейлена Брансона плюс/минус «+256» по итогам января. Это 2-й результат в истории НБА

Разыгрывающий «Нью-Йорка» завершил январь с результатом «+256». Лучше было только у легендарного Скотти Пиппена по итогам ноября 1996 года – «+272».
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